Dr. Ionuţ Leahu: "În cabinetul stomatologic nu exită risc de infectare cu SARS-CoV-2". Care este explicaţia?

"OMS vede lucrurile global şi e normal. Dar noi trăim şi lucrăm în România. În România, în 2018, 5 din 10 români nu au fost la stomatolog. În 2019, 6 din 10 români nu au fost la stomatog. Suntem obişnuiţi să amânăm vizitele la stomatolog. Ce înseamnă? Am adunat probleme stomatologice multe. Ce văd? Călătoresc în ţară, la cliniile pe care le avem, văd pacienţi de la Iaşi până la Oradea şi Constanţa. Am reuşit să acoperim toată ţară. Văd probleme care au apărut acum 20 de ani. Nu vorbim de probleme care au apărut acum. A amâna înseamnă să mai aştepţi 2 ani până apare vaccinul, dar până atunci râmâi complet fără dinţi. Si atunci mai bine să fim noi preocupaţi, ca şi echipă medicală, să fim în siguranţă", spune dr. Ionuţ Leahu

Din starea de urgenţă, două maşti cu fiecare pacient

"Ne-a ajutat mult starea de urgenţă, când a, făcut doar urgenţe stomatologice. Ne-a întărit cumva toate măsurile de siguranţă. La stomatolog, nu exista acest virus nou respirator, dar aveam de- a face cu hepatitele, cu HIV, cu TBC. Am învăţat să ne protejăm. Pe noi şi, în primul rând, pacientul. Medicii poarta toata ziua masca FFP2 sau FFP3 şi, peste aceasta, mască chirurgicală, care se schimbă la fiecare pacient. Pacientul are risc zero de a se contamina."

"S-a auzit de cazuri de infectare în spital, în centrele de bătrâni şi, mai nou, în şcoli. Dar la cabinetele stomatologice este zero. Am reuşit, ca breaslă, să facem cabinetul stomatologic sigur. Nu noi am inventat măsurile de siguranţă. Ne-am uitat la studiile din China. Acolo a funcţionat, pe toată perioada pandemiei, un centru special de tratament stomatologice si acolo au avut zero rată de infectate atât pentru pacienţi cât şi pentru personalul medical", spune dr. Ionuţ Leahu .

Infecţiile din cavitatea orală se duc spre cap sau spre inimă

Dacă aveţi o infecţie în cavitatea orală, ea se poate duce în sus spre cap ori în jos spre inimă. De multe ori ori, pacienţii aşteaptă să îi doară. Şi nu îi doare de multe ori. În privinţa acestui virus nou, diferenţa între pacinţii care au simptome şi cei ca nu au simptome este doar imunitatea organismului. Singura noastră apărare este masca, pe care trebuie să o purtăm, şi doi este imunitatea proprie.

"Ne vindecăm toat infecţiile pe care le-am putea avea. Altfel, dacă noi ne ţinem imunitatea ocupată pentru nişte infecţii la nivelul cavităţii orale, o consumăm aici. Şi nu o lăsăm să şi facă treaba global, în tot organismul".

Pacienţii fără dinţi. Şansa vine de la tehnologie

"Ei sunt canditaţii ideali pentru al treilea set de dinţi, care va fi înşurubat. Noi ne-am acreditat şi pe terapie intensivă să putem să facem stomatologie de top într-o singură anestezie. Scoatem dinţii infectaţi, tratăm infecţia, punem 6 implanturi sus, 6 implanturi jos, reparăm si gingia si a doua zi pacientul primeşte lucrări provizorii fixe. Pleacă cu dinţi, dar provizorii. După 2-3 luni, implantul e perfect stabil în os", spune dr. Ionuţ Leahu .

Sinusul maxilar e mai leneş

"In cazurile extreme, noi punem implant într-un os pe care îl reparăm în procent de 80-90%, cum e în dreptul sinusului maxilar. Acolo, osul este leneş. În spatele măselelor de sus, osul reparat devine rezistent, după reparaţie şi implanturi, la 6 luni. După 6 luni, luăm lucrarea provizorie şi o înlocuim cu una pe toată viaţa. Şi pacietul poate să mănânce orice".

Impanturile zigomatice

Pacienţii care şi au pierdut toţi dinţii pot avea implanturi zigomatice, în parte de sus. Osul sigomtatic e un os situat sub orbite, care nu ajunge niciodată în cavitatea orală. Şi care permite implanturi lungi. Iar parte de jos, are nevoie de implanturi foarte scurte, de 5 mm pentru stabilitate.

Fumatul, din păcate, învinge tehnologia

Exista multă tehnologie, prin care se poate repara cavitatea orală. Dar pacientul nu trebuie să fumeze. Dintre cei care îşi pierd dinţii, 90% din pacienţi au fumat, ia 10% au un ghinion genetic. Dacă cele două se combină, vorbim despre pacienţi care rămân fără dinţi până la 40 de ani. De ce fumatul distruge munca stomatologului?

"La implant, noi facem o operaţie. Totul trebuie să se vindece. În vindecare, folosim sânge la pacient, îl centrifugăm, îi luăm factorii de creştere şi se va vindeca de 7 ori mai repede. Dar dacă pacientul fumează, gingia se usucă, adică nu se vacularizează. Nu mai ajunge sângele bine în gingie, gingia nu se închide. Şi se va vindeca intr-o lună, două. În acest timp, acolo rămâne un spaţiu, unde bacteriile din gură intră şi contaminează tot ce am lucrat noi acolo. Şi asta e cel mai rău, să contamineze tot. Pacientul poate pierde implantul. Măcar să nu mai fumeze până se vindecă!", spune dr. Ionuţ Leahu .