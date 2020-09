De ce este util vaccinul antigripal, în sezonul COVID-19

Ce face vaccinul? Gripa este o infecție respiratorie, care poate fi prevenită prin vaccin. COVID-19 este o infecție respiratorie, care nu beneficiază, în prezent, de vaccin. De ce să faceți vaccin antigripal în sezonul COVID-19? Ca să nu suprapuneți două infecții respiratorii virale severe!

SARS COv-2 este un virus învelit (sau anvelopat), adică are în suprafață o membrană lipidică (grasă), care îl face sensibil la mediu. Datorită acestei membrane este ușor de distrus de:

• razele ultraviolete

• solvenți ai lipidelor: apa cu săpun, apa oxigenată, clor, alcool

Tot un virus învelit într-o membrană lipidică este virusul gripal. Aceasta înseamnă că este distrus tot de ultraviolete, apă cu săpun, alcool, clor. În acest moment, este o perioadă bună să explicăm vaccinul antigripal. Și vom înțelege, la momentul în care va apărea, ce va face vaccinul anti SARS-COv2.

Și gripa e periculoasă pentru hipertensivi și diabetici!

Și gripa, dar și boala COVID-19 sunt periculoase pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, dar și pentru cei cu diabet. De fapt, diabetul, lovește în primul rând în vasele de sânge. Așadar, un diabetic este, implicit, un pacient cardio-vascular. Hipertensiune, diabet, depuneri de colesterol în vase. Accident vascular în antecedente. De fapt, orice afecțiune cardio-vasculară cronică. Dacă vă caracterizează cele descrise, vă încadrați în categoria de risc maxim în caz de gripă. În infecția acută, veți face febră. Ca să pierdeți căldura în exces, inima va pompa sângele, cu viteză, spre creier. Dacă în acest drum întâlnește un vas care nu e perfect, poate ușor să determine accident vascular cerebral. De aceea, se recomandă vaccinarea antigripală la aceste grupe de pacienți.

De ce se face vaccinul antigripal în fiecare an?

Ce face vaccinul? În cazul vaccinului antigripal, imunitatea acoperă un singur sezon. De aceea, vaccinul se numește sezonier. Și va fi repetat în fiecare an. Vaccinul antigripal conține virusuri omorâte, deci nu vii. E motivul pentru care se poate administra inclusiv gravidelor. Dintre toate virusurile care circulă în sezonul rece, virusul gripal era cel mai dificil de abordat. Acum va trebui abordat și SARS COv-2. Virusul gripal are opt segmențe genomice. Adica 8 segmente în informația lui genetică. Aceste opt segmente pot face combinații între ele, în interiorul celulelor infectate, care nu vor fi recunoscute de sistemul imunitar uman, de la an la an.

Cum se recombină virusul gripal?

După ce patrunde într-o celulă- gazdă, toate învelișurile virale sunt îndepărtate. În momentul re-asamblarii și formarii de noi particule virale, segmentele (toate cele 8) se pot reasorta, se pot recombina, dacă o celulă- gazdă este infectată concomitent cu două tulpini virale. Prin această recombinare, pot rezulta tulpini cu o virulență mai mare. Cel mai periculos este virusul gripal de tip 1, care se poate transmite de la păsări și de la porc.

Vaccinul educă sistemul imunitar

Ce face vaccinul? Sistemul nervos primește informații prin simțuri – prin văz, auz, miros, gust, prin simțul tactil. Asemenea lui, sistemul imunitar primește permanent informații, dar chimice, de la mediul exterior. Aerul nu e steril, ci încărcat cu microorganisme. Alimentele nu sunt sterile, ci încărcate cu microorganisme. Dar sistemul imunitar primeste și informații chimice de la fiecare celulă umană. Cum? Se numesc limfocite și circulă prin sânge. Ajung la fiecare celulă și îi verifică integritatea- să nu fie cumva infectată.

Din nou, limfocitele B si T sunt componente ale sistemului imunitar. Circula în sânge. Au viață lungă și memorie. Păstreaza amintirea primul contact cu un virus și vor fi capabile să intre în acțiune repede și bine. Imunizarea, bazată pe structura aceluiași virus, dar distrus, asigură această primă întâlnire. Nu va apărea boala. Dar limfocitele B si T vor fi pregatite, în caz de contact cu virusul viu. Si vor lupta eficient.

Sursă foto: Shutterstock